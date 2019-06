Imprese: Sace Simest, pronta nuova squadra di expert coach (2)

- L’iniziativa rafforza l’impegno di Sace Simest al fianco delle piccole e medie imprese, già aumentato molto nel corso dell’ultimo triennio, con 20 miliardi di euro di risorse mobilitate a sostegno di questo segmento, in crescita del 10 per cento annuo. “Grazie a uno sforzo strutturato e consequenziale portato avanti negli ultimi anni, contiamo oggi su asset importanti per servire al meglio le piccole e medie imprese - ha dichiarato l’amministratore delegato di Sace, Alessandro Decio -. Una rete commerciale capillare e vicina al territorio, un’offerta di prodotti semplificata e digitalizzata oltre a un programma innovativo di Education to Export: il nostro sostegno al tessuto imprenditoriale poggia su solide basi e per questo siamo pronti a compiere un nuovo passo in avanti, guardando con rinnovata attenzione alle Pmi che, con il nostro affiancamento, possono approcciarsi ai mercati esteri in modo sempre più strategico ed efficace”. (segue) (Com)