Imprese: Sace Simest, pronta nuova squadra di expert coach (3)

- “L’esperienza al fianco delle imprese ci insegna che non basta solo offrire prodotti efficaci, e non basta solo renderli semplici e accessibili, ma bisogna anche aiutare le imprese a utilizzarli – spiega Stefano Bellucci, responsabile Pmi Sace -. È proprio per superare lo scoglio iniziale dell’attitudine all’internazionalizzazione, alla gestione del rischio e alla digitalizzazione, che sono competenze molto specifiche e tutt’altro che scontate, che nascono gli export coach”. Età media di trent’anni, spiccate attitudini digitali e commerciali, mobilità su tutto il territorio nazionale, ma con particolare attenzione al Mezzogiorno, dove la maggior parte di loro fa base: sono queste le caratteristiche degli export coach che, con l’obiettivo di servire oltre 3.500 nuove Pmi entro il 2021, incontreranno gli imprenditori, direttamente in azienda, per ascoltare le loro esigenze e indirizzarli nella scelta dei prodotti e dei servizi assicurativo-finanziari più adatti a sostenere i loro piani di penetrazione commerciale di nuovi mercati e i processi di internazionalizzazione volti a catturare nuove commesse. (segue) (Com)