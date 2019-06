Imprese: Sace Simest, pronta nuova squadra di expert coach (4)

- Grazie all’implementazione di una vera e propria agenda digitale, l’offerta online del Polo Sace Simest abbraccia oggi le tipologie di prodotto più richieste dalle piccole e medie imprese - la valutazione sull’affidabilità delle controparti estere, l’assicurazione dal rischio di mancato pagamento Export up, i finanziamenti agevolati per fiere internazionali, scouting commerciali e altre iniziative, le garanzie per accedere più facilmente al credito bancario, il factoring digitale e il recupero crediti - e ha già consentito il dimezzamento dei tempi di risposta nell’arco dell’ultimo anno. Questi prodotti 100 per cento online si affiancano all’offerta tradizionale del Polo per le Pmi, come i prodotti di assicurazione crediti, cauzioni e rischi della costruzione di Sace Bt, distribuiti principalmente attraverso la rete di agenti specializzati. Direttamente in azienda, i 12 export coach di Sace Simest (il cui numero potrà raddoppiare a fine anno) incontreranno gli imprenditori per orientarli nel mondo delle soluzioni Sace Simest, sia per sviluppare delle collaborazioni già attive sia per aprirsi a nuove opportunità. Affiancandoli nella navigazione, i coach potranno accompagnarli nella scelta delle soluzioni più adeguate alle loro esigenze. (Com)