Fiumicino, premiato in consiglio comunale il pugile Luciano Sordini

- "È stato premiato questa mattina in apertura di seduta di consiglio il pugile Luciano Sordini. A consegnare al boxeur di Fiumicino una targa e un libro sul territorio sono stati, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l'assessore allo Sport Paolo Calicchio, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona, i vicepresidenti Federica Poggio e Claudio Cutolo e il delegato allo Sport Massimiliano Di Marco". Così una nota del comune di Fiumicino. "E' stato un grande onore per noi - hanno dichiarato Calicchio e Vona - consegnare questo riconoscimento a un uomo che si è distinto, oltre che per una carriera sportiva coronata di successi, anche per i suoi meriti umani: un grande insegnante di pugilato, che i suoi allievi ricordano tutti con affetto e stima. Sordini ha portato in alto il nome di Fiumicino e ha saputo trasmettere alle più giovani generazioni del nostro territorio i sani valori dello sport". "Sono molto onorato - ha detto Sordini - di ricevere questo premio da tanti amici che mi sono stati vicini in questi anni, anche nei momenti più difficili della mia carriera. Ringrazio di cuore l'aula consiliare per questo riconoscimento". (Com)