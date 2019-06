Governo: Speranza (Art1), alzare voce a Bruxelles per piano investimenti, non per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, commentando con i cronisti alla Camera la situazione dell'esecutivo ha detto che "il rilancio dell'Italia passa per un grande piano di investimenti per la messa in sicurezza dei nostri territori". Per il parlamentare, "varrebbe la pena far sentire la propria voce con determinazione nei tavoli che contano a Bruxelles per varare queste misure. Continuare, invece, a minacciare il muro contro muro per proseguire la campagna elettorale, porterà soltanto l'Italia a isolarsi in Europa. E questo non porterà alla soluzione di nessuno dei problemi degli italiani", aggiunge Speranza. (Com)