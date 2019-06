De Michelis: Stefania Craxi, grande protagonista di anni ingiustamente bistrattati

- "Gianni De Michelis è stato un grande protagonista degli anni '80, anni importanti della nostra Repubblica che ora sono ingiustamente bistrattati". È con queste parole che la presidente della Fondazione Craxi e senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, ha voluto iniziare il suo intervento in occasione del convegno "La politica estera italiana e Gianni De Michelis", organizzato questa mattina al Senato. "La sua figura, come la larga parte di quella classe dirigente, è rappresentata in maniera bugiarda e mistificatoria della storia di un'epoca. Una storia - ha aggiunto - che invece si incrocia con la migliore storia del Paese, con una stagione che registrerà un nuovo protagonismo italiano".(Rin)