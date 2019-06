Grecia: atteso entro oggi decreto del presidente per sciogliere il Parlamento

- Il decreto della presidenza greco per lo scioglimento del Parlamento e l’indire elezioni anticipate dovrebbe essere firmato entro oggi dal capo dello Stato di Atene, Prokopis Pavlopoulos. Il decreto presidenziale dovrebbe arrivare quindi alla Camera e conterrà anche la data per la prossima tornata elettorale, che dovrebbe tenersi il 7 luglio, nonché la data in cui il prossimo Parlamento dovrebbe essere convocato, secondo quanto riferito dal qutodiano di Atene “Kathimerini”. (segue) (Gra)