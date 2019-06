Grecia: atteso entro oggi decreto del presidente per sciogliere il Parlamento (2)

- Ieri il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha chiesto al presidente, Prokopis Pavlopoulos, di sciogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate per il prossimo 7 di luglio. L’incontro tra Tsipras e Pavlopoulos è stato trasmesso in diretta dall’emittente pubblica “ERT”. Tsipas ha giustificato la sua richiesta per via della sconfitta elettorale avuta dal suo partito, la Coalizione della sinistra radicale (Syriza), alle recenti elezioni europee. Syriza si è fermata a nove punti percentuale di distanza dal vincitore delle elezioni: il principale partito di opposizione Nuova democrazia (Nd). Il primo ministro ha aggiunto di volere ricevere il mandato dal “popolo”. (segue) (Gra)