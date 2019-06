Trasporto aereo: Zaccheo (Enac), bisogna essere pronti ad affrontare sfide del mercato (2)

- “Abbiamo bisogno di circa il doppio del personale per essere sicuri di poter espletare al meglio tutte le attività di cui siamo responsabili”, ha aggiunto Zaccheo. In aggiunta, il presidente ha affermato di aver disposto la creazione di una serie di gruppi di lavoro per elaborare una strategia più efficace per la fornitura dei servizi. “Dobbiamo fare in modo che l’Ente si rafforzi ulteriormente nel suo ruolo di autorità nel settore dell’aviazione civile: è fondamentale in un momento in cui gli interessi economici stanno aumentando sempre più”, ha concluso il presidente. (Ems)