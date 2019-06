India-Francia: Modi invitato speciale alla sessione allargata del G7 a Biarritz

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha accettato l’invito del presidente della Francia, Emmanuel Macron, a partecipare come invitato speciale alla sessione allargata del G7 che la città francese di Biarritz ospiterà ad agosto. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Raveesh Kumar. Il portavoce ha aggiunto che l’invito è “il riflesso dell’intesa personale tra i due leader, la dimostrazione dell’approfondimento della partnership strategica e il riconoscimento dell’India come grande potenza economica” e ha precisato che l’evento includerà anche una componente bilaterale. L’invito è stato consegnato ieri da Jean-Baptiste Lemoyne, segretario di Stato per l’Europa e gli affari esteri della Francia, in visita a Nuova Delhi. (segue) (Inn)