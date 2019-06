Kenya-Somalia: Nairobi chiude confine con Mogadiscio “per motivi di sicurezza”

- Le autorità del Kenya hanno autorizzato la chiusura “a tempo indeterminato” del confine con la Somalia, ufficialmente per motivi di sicurezza. È quanto riporta il quotidiano keniota “The Star”, secondo cui la chiusura è stata autorizzata nella contea di Lamu, in uno dei quattro valichi di confine tra i due paesi. Secondo quanto riferito dal comandante della polizia della contea di Lamu, Muchangi Kioi, il confine rimarrà aperto solo agli agenti di sicurezza. Il provvedimento vieta inoltre ai residenti che vivono nelle aree di confine di svolgere qualsiasi commercio transfrontaliero e chi contravverrà alla direttiva perderà il suo permesso di lavoro e sarà arrestati. Il provvedimento giunge una settimana dopo che le autorità di Nairtobi hanno messo al bando le attività di pesca al largo della costa al confine con la Somalia, sostenendo che il commercio illegale, compresi i beni contraffatti, e il traffico di esseri umani e droghe sia in aumento nella regione. Seppure giustificata da ragioni di sicurezza, la misura è stata adottato nel mezzo della disputa marittima che da anni vede contrapposti i governi di Nairobi e Mogadiscio, e che negli ultimi mei ha conosciuto un’escalation negativa sfociata in una crisi diplomatica. (segue) (Res)