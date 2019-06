Kenya-Somalia: Nairobi chiude confine con Mogadiscio “per motivi di sicurezza” (2)

- È notizia della scorsa settimana, infattti, che il governo keniota ha stilato un elenco di 66 funzionari somali ai quali sarà vietato entrare nel paese. Benché i due paesi abbiano ristabilito ufficialmente le relazioni diplomatiche lo scorso mese di marzo, i rapporti restano tesi per le reciproche rivendicazioni sui giacimenti petroliferi offshore presenti nell'area marittima contesa. A fine maggio le autorità del Kenya hanno negato l'ingresso nel paese a una delegazione somala composta dal viceministro per l'Acqua e l'Energia, Osman Libah, e dai senatori Ilyas Ali Hassan e Zamzam Dahir. L'episodio è avvenuto ad un giorno dall'approvazione, da parte del parlamento di Mogadiscio, della controversa legge che introduce un quadro legale per regolamentare il settore petrolifero, dando così il via libera al governo per la concessione delle licenze petrolifere entro la fine del 2019. L’approvazione della legge era stata al centro di aspre polemiche nei mesi scorsi dopo che, nel febbraio scorso, il ministro del Petrolio somalo Abdirashid Mohamed Ahmed aveva annunciato che il governo federale di Mogadiscio avrebbe assegnato le prime licenze di esplorazione petrolifera alle compagnie straniere entro la fine di quest’anno, pur in assenza di una legge di regolamentazione del settore petrolifero, e che gli accordi di condivisione della produzione entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2020. (segue) (Res)