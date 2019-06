Kenya-Somalia: Nairobi chiude confine con Mogadiscio “per motivi di sicurezza” (4)

- La questione è parzalmente rientrata nel marzo scorso, quando il presidente keniota Uhuru Kenyatta e l’omologo somalo Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo” si sono incontrati ad Addis Abeba, alla presenza del premier etiope Abiy Ahmed, concordando di ripristinare le relazioni bilaterali e di adottare misure per risolvere alla radice la questione. Da anni Kenya e Somalia sono al centro di una disputa territoriale che riguarda l’area di confine tra i due paesi nelle acque dell’Oceano indiano. Nel 2014 la Somalia ha citato in giudizio il Kenya presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) de L’Aja, chiedendo un'adeguata determinazione del confine marittimo tra i due paesi. L'area in questione riguarda uno specchio d’acqua di circa 100 mila chilometri quadrati, ricco di giacimenti petroliferi, con Mogadiscio che accusa Nairobi di aver assegnato contratti a società di prospezione straniere nonostante i giacimenti si trovino “interamente o prevalentemente nelle acque somale”. Il Kenya sostiene da parte sua che tutte le attività – comprendenti i pattugliamenti navali, la pesca, la ricerca marina e scientifica e l'esplorazione di petrolio e gas – rientrino nei confini marittimi stabiliti dal Kenya e riconosciuti da entrambe le parti fin dal 1979. (Res)