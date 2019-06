Difesa: ministro polacco Blaszczak, Varsavia presto tra paesi possessori di caccia F-35

- La Polonia sarà presto "nel gruppo elitario" di paesi dotati dei moderni caccia F-35. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, al suo primo giorno di visita negli Stati Uniti, ripreso da "Polskie Radio 24". Il ministro ha affermato che per le forze aeree polacche è finita l'era dei velivoli post-sovietici ed è cominciata quella dei velivoli di ultima generazione. "I negoziati sono in corso. Abbiamo depositato un'offerta come ministero della Difesa," ha detto Blaszczak, ribadendo che Varsavia è desiderosa di acquistare trentadue caccia, ma che ha l'ambizione di estendere questo numero in futuro. La visita del ministro negli Usa durerà quattro giorni. Tra gli incontri in programma vi sono anche alcuni al Pentagono e al Congresso. Domani si unirà al presidente polacco, Andrzej Duda, durante la visita di quest'ultimo alla Casa Bianca. (Vap)