Moldova: inviato russo Kozak, nel 2017 Interpol ci ha negato mandato di cattura contro Plahotniuc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol nel 2017 ha respinto il ricorso della Federazione Russa per l'iscrizione di Plahotniuc nella lista dei ricercati internazionali in quanto leader di un partito politico. Lo ha dichiarato il vicepremier e inviato speciale russo per la questione della Transnistria, Dmitrij Kozak, in una intervista al quotidiano "Kommersant". "A dicembre 2017 la Federazione Russa ha chiesto all'Interpol in cui si chiedeva l’iscrizione di Plahotniuc nella lista dei ricercati internazionali. Ci è stata negata con il pretesto che Plahotniuc è il capo del partito politico al potere in Moldova", ha ricordato Kozak, commentando i processi aperti in Russia contro il leader del partito di opposizione.(Rum)