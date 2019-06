Trasporto aereo: Quaranta (Enac), passeggeri in aumento del 5,8 per cento nel 2018, oltre 40 mln in scalo Fiumicino

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha riscontrato un aumento importante in termini di traffico passeggeri nel corso del 2018, registrando un aumento pari al 5,8 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Ente, Alessio Quaranta, durante una conferenza stampa precedente la presentazione del rapporto e del bilancio annuale per l’anno 2018, che prende il via questa mattina nella sede di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. “Si tratta di un risultato che ci colloca in una posizione nettamente superiore rispetto alla media europea in termini di crescita, e che conferma che, a dispetto delle difficoltà, il sistema Italia continua ad attrarre le persone”, ha detto Quaranta, sottolineando che l’incremento del traffico passeggeri ha inevitabilmente creato qualche disservizio relativo al mancato rispetto del regolamento. (segue) (Ems)