Trasporto aereo: Quaranta (Enac), passeggeri in aumento del 5,8 per cento nel 2018, oltre 40 mln in scalo Fiumicino (2)

Roma, 11 giu 10:29 - (Agenzia Nova) - Il direttore generale dell’Ente ha poi precisato che l’aeroporto ad aver registrato il traffico più importante in termini di passeggeri è quello di Roma Fiumicino, che nel 2018 ha superato i 40 milioni di passeggeri. “Stiamo anche continuando a promuovere una serie di attività nei settori del sociale e della salvaguardia dell’ambiente”, ha aggiunto Quaranta, sottolineando soprattutto la necessità di ridurre le emissioni a carico del settore dell’aviazione civile. (Ems) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il direttore generale dell’Ente ha poi precisato che l’aeroporto ad aver registrato il traffico più importante in termini di passeggeri è quello di Roma Fiumicino, che nel 2018 ha superato i 40 milioni di passeggeri. “Stiamo anche continuando a promuovere una serie di attività nei settori del sociale e della salvaguardia dell’ambiente”, ha aggiunto Quaranta, sottolineando soprattutto la necessità di ridurre le emissioni a carico del settore dell’aviazione civile. (Ems)