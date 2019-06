Meteo Milano: la situazione di oggi

- Su tutta la regione nuvolosità variabile con ampi tratti soleggiati al mattino e nel primo pomeriggio e annuvolamenti più frequenti nel tardo pomeriggio e in serata. Rovesci sparsi, nella notte residui sulle aree alpine e prealpine, nel pomeriggio ancora più probabili sulle aree alpine e prealpine tendenti a divenire localmente più intensi, anche a carattere temporalesco, e ad estendersi alla Pianura. Minime e massime stazionarie o in lieve riazo. In pianura minime tra 15 e 18°C, massime tra 26 e 30 °C. (Rem)