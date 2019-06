Trasporto aereo: Quaranta (Enac), comparto diffusione droni sta crescendo in fretta

- Il settore dell’aviazione civile è stato caratterizzato da un impulso notevole nel comparto della diffusione di droni nel corso del 2018. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta, durante una conferenza stampa precedente la presentazione del rapporto e del bilancio annuale per l’anno 2018, che prende il via questa mattina nella sede di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. “Siamo tra i paesi più all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi per la gestione delle infrastrutture relative al volo orbitale”, ha aggiunto Quaranta, sottolineando che l’Enac è stata, nel corso del 2018, tra le poche amministrazioni pubbliche in Italia che ha riscontrato risultati fortemente positivi in termini finanziari.(Ems)