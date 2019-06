Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. Primo punto all'ordine del giorno il progetto di legge che modifica la legge regionale n.31 del 2008 (Testo Unico in materia di Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo rurale), inserendo nuove disposizioni sul florovivaismo. A seguire sarà discussa la proposta di atto amministrativo che contiene gli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico per il triennio 2019-2021. In conclusione di seduta, previste alcune nomine: la designazione di un componente effettivo e di uno supplente nel collegio dei revisori della Fondazione ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, la designazione di due componenti nel Collegio dei revisori della Fondazione Lombardia per l'Ambiente e la nomina di un componente nel Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) in sostituzione del dimissionario Daniele Bonecchi.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 19)VARIESeminario di Aspesi con Intesa Sanpaolo Casa per la presentazione del "Rapporto di Immobiliare.it sul mercato immobiliare di Milano". Presiede e modera Federico Filippo Oriana, presidente nazionale Aspesi. Intervengono, tra gli altri, l'assessore alle Politiche abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, Anna Carbonelli, amministratore delegato Intesa Sanpaolo Casa e Alberto Moro, presidente Aspesi Milano - Moro Re.Intesa Sanpaolo - Sala Convegni, piazza Belgioioso 1 (ore 10.15)Il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, il presidente di Gruppo Cap, Alessandro Russo e l'amministratore unico di Core Spa, Marco Cipriano, presentano la seconda fase del processo partecipativo che porterà alla realizzazione della BioPiattaforma, il progetto di simbiosi industriale che unirà termovalorizzatore e depuratore di via Manin in un polo green e carbon neutral altamente innovativo, dedicato all'economia circolare.Ristorante Pentola D'Oro, via Fratelli Bandiera 25 - Sesto San Giovanni (ore 13.00)Conferenza stampa di presentazione del Gala della Cci France Italie - Camera di commercio francese in Italia. Durante l'incontro intervengono Denis Delespaul, presidente della Cci France Italie, l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, un rappresentante di Confindustria e i ceo delle aziende premiate.Palazzo del Ghiaccio, via G. B. Piranesi 14 (ore 18.00) (Rem)