Traffico Milano: rallentamenti per code a tratti su tratti autostradali urbani

- Sull’A1 Milano-Napoli nel tratto urbano code a tratti tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Raccordo Tang. est (dir. Milano) e su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi per traffico intenso. Sull’A4 Torino-Trieste code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa (dir. Torino) per traffico intenso. Sull’A8 Milano-Varese Coda tra Origgio Ovest e Nodo A8/A4 Torino-Trieste (dir. Milano) per traffico intenso. (Rem)