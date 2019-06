Roma, Confartigianato Città metropolitana: 3 proposte sui rifiuti prodotti da imprese (2)

- “Come Confartigianato Roma Città metropolitana – spiega - abbiamo proposto la modifica del Regolamento sulle entrate, al fine di portare la rateizzazione da 24 a 72 mesi senza necessità di fideiussione, e ottenere un azzeramento delle sanzioni per coloro che avessero dichiarato superfici inferiori e dichiareranno l’effettivo entro febbraio 2020. Abbiamo inoltre proposto un dimezzamento delle sanzioni per coloro che risultassero sconosciuti all’Ama”. Il presidente William Jun Proietti sottolinea che “l’adozione di queste misure permetterebbe alle imprese di utilizzare i risparmi determinati dall’ abolizione della doppia tassazione per sanare in maniera sopportabile il pregresso. Ci sembra l’unica soluzione per chiudere una vicenda che si protrae da oltre 15 anni e permettere alle imprese di operare con tranquillità; a tal fine abbiamo richiesto un incontro agli Assessori al Bilancio e allo Sviluppo Economico della giunta capitolina”. (Rer)