Ince: Moavero a "Il Piccolo", a Trieste "Dichiarazione" che rilanci cooperazione verso nuove sfide comuni

- L’Ince ripartirà da Trieste con una "Dichiarazione" in cui i ministri degli Esteri dei paesi membri si impegneranno ad attivare una cooperazione in quest'area sempre più strategica tra Occidente e Oriente in grado di supportare le nuove condizioni geopolitiche e le nuove sfide. Lo conferma il responsabile della Farnesina Enzo Moavero Milanesi che oggi e domani presiederà i lavori del summit per "serrare i ranghi" e fare sistema. “Quest'anno l'Italia ha un ruolo e una responsabilità importanti, perché esercita la presidenza dell'Ince, che festeggia il 30mo anniversario della sua fondazione e copre un'area geografica strategica, cerniera con l'est dell'Europa e dunque, ponte verso l'Asia. La nostra presidenza intende valorizzare il grande potenziale dell'Ince, quale foro operativo di 17 Stati membri che collaborano in molteplici ambiti”, ha detto Moavero in un’intervista a “Il Piccolo”. “Fra questi, vorrei ricordare: le azioni per la sicurezza, il contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionali; la cooperazione in ambito economico, con la possibilità di discutere investimenti, specie nelle infrastrutture per i trasporti e l'energia; la tutela dell'ambiente e del variegato patrimonio artistico, storico e culturale; la qualità dei prodotti e le garanzie per i consumatori; la ricerca scientifica e l'innovazione; lo studio e i collegamenti tra scuole, università e istituti di formazione. Nelle riunioni, di oggi e domani, ne parleremo a fondo con gli altri ministri degli Esteri e puntiamo a ratificarli, quali obiettivi comuni, in un'apposita e innovativa "Dichiarazione di Trieste", adottata dai ministri stessi. Un'altra novità risponde a un'istanza dei rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri che chiedono di promuovere una "Dimensione locale dell'Ince", che, da un lato, coinvolga territori ed enti locali per coltivarne l'apertura transfrontaliera e, dall'altro, guardi ai cittadini per elaborare e realizzare progetti il più possibile consonanti con le loro aspirazioni ed esigenze. (segue) (Res)