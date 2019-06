Ince: Moavero a "Il Piccolo", a Trieste "Dichiarazione" che rilanci cooperazione verso nuove sfide comuni (2)

- La scelta di Trieste per ospitare la riunione dei ministri degli Esteri dell'Ince discende proprio dalla sua vocazione storico-geografica e dal suo naturale cosmopolitismo, spiega il ministro. “Trieste, vero e proprio incrocio di culture, esprime al meglio lo spirito profondo dell'Ince: lavorare nel reciproco rispetto, attingendo alle rispettive tradizioni e realtà socioeconomiche, per costruire insieme una sintesi che, dalle profonde radici passate, guardi al futuro. Trieste vanta anche una stimolante presenza di centri di ricerca d'eccellenza, che richiamano i migliori ingegni d'Europa e del mondo. Inoltre, grazie alla sua peculiare collocazione di plurisecolare porto mediterraneo, Trieste è un naturale punto di riferimento per i collegamenti fra Europa e Asia, sia via terra che via mare. Penso si debba puntare su Trieste, sulle sinergie con i porti vicini e sui collegamenti ferroviari, per opportuni investimenti di rilancio quale snodo nevralgico per gli scambi commerciali. Basta, infatti, guardare una carta geografica per constatare che una nave proveniente dall'Estremo Oriente, dal Sud-est asiatico, dall'India o dalla costa orientale dell'Africa, attraversato il Canale di Suez, trova l'approdo nell'alto Adriatico a una breve distanza di navigazione. Ben attrezzato, con le più moderne tecnologie infrastrutturali, il "sistema-Trieste" (porto, ferrovie, strade e aeroporto) può costituire una competitiva piattaforma di accesso all'Europa, vicina com'è, più dei concorrenti nord-europei, alle regioni con il maggior tasso di crescita del continente. (segue) (Res)