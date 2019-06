Ince: Moavero a "Il Piccolo", a Trieste "Dichiarazione" che rilanci cooperazione verso nuove sfide comuni (3)

- Un focus anche sull’Iniziativa dei Tre Mari svoltasi la settimana scorsa a Lubiana, in Slovenia, dove è sembra un po' stridente l’assenza italiana. “In realtà l'Italia non era assente, perché abbiamo accolto, assicurando un buon riscontro, l'invito sloveno affinché aziende italiane partecipassero al Business Forum, organizzato a margine dell'incontro dell'Iniziativa dei Tre Mari che si è tenuto a Lubiana il 5 e 6 giugno scorsi. L'Iniziativa esiste dal 2015 e riunisce i capi di Stato di una dozzina di Paesi tutti membri dell'Unione Europea e in parte coincidenti con i membri dell'Ince. Il suo scopo principale è di favorire i collegamenti nella regione che gravita sui mari Adriatico, Baltico e Mar Nero. Stiamo valutando forme di apparentamento, in analogia con il ruolo di osservatore da poco assunto dalla Germania. (Res)