Trasporto aereo: Cardi (Enac), 2018 concluso con rafforzamento performance in termini di sicurezza

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha chiuso l’anno 2018 con un incremento significativo delle performance in termini di sicurezza. Lo ha dichiarato il vice direttore generale dell’Ente, Alessandro Cardi, durante una conferenza stampa precedente la presentazione del rapporto e del bilancio per l’anno 2018, al via questa mattina nella sede di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. “Siamo tra i primi cinque paesi al mondo ad aver adottato ufficialmente un pacchetto di indicatori in grado di misurare concretamente il livello di sicurezza”, ha detto Cardi, sottolineando i vantaggi che questo pacchetto è in grado di portare nel quadro dello sfruttamento di sistemi satellitari per la gestione del traffico. (Ems)