Libia-Usa: vicepremier Maiteeq incontra direttore dipartimento Affari Maghreb

- Il vice presidente del governo libico, Ahmed Maiteeq, ha incontrato ieri, 10 giugno, Joshua Harris, direttore ad interim del dipartimento Affari del Maghreb, in occasione di una sua visita ufficiale a Washington. Lo ha riferito un alto funzionario del ministero degli Esteri Usa al quotidiano saudita "Asharq al Awsat". "La politica statunitensi nei confronti della Libia rimane ferma", ha detto il funzionario, che ha chiesto di restare anonimo. "La pace e la stabilità permanente in Libia arriveranno solo attraverso una soluzione politica" ha aggiunto. (Was)