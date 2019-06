Trasporto aereo: Zaccheo (Enac), stiamo lavorando per aggiornare piano nazionale aeroporti

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) sta lavorando, su incarico del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ad un aggiornamento del piano nazionale per gli aeroporti. Lo ha annunciato il presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo, durante una conferenza stampa precedente la presentazione del bilancio e del rapporto annuale per l’anno 2018, al via questa mattina nella sede di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. “Il piano attuale non è in linea con le evoluzioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni: abbiamo bisogno di maggiori capacità ricettive, e di massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti”, ha detto il presidente, aggiungendo che una prima bozza del nuovo piano nazionale sarà pronta tra qualche mese e potrà essere presentata al ministro il prossimo autunno. (Ems)