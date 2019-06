Moldova: inviato speciale russo Kozak, formazione governo è affare interno

- La Russia non intende interferire con la politica interna alla Moldova, la cui crisi politica dipande dalle scelte mutualmente esclusive di presidenza, parlamento e governo. Lo ha dichiarato il vicepremier e inviato speciale russo per la questione della Transnistria, Dmitrij Kozak, in una intervista al quotidiano "Kommersant". "La formazione di una coalizione parlamentare e la nomina di un governo non sono scelte di Mosca. È un affare interno alla Repubblica di Moldova. È una scelta e una responsabilità per gli elettori dei partiti politici e dei leader della Moldova. Sulla base dei risultati delle elezioni parlamentari, il paese ha dovuto affrontare una profonda crisi politica. I partiti politici che sono entrati in parlamento prendendo posizioni reciprocamente esclusive su questioni di politica interna ed estera a lungo termine”, ha detto Kozak. “Il presidente eletto dalla maggioranza dei cittadini e la maggioranza piuttosto stranamente formatasi nel precedente parlamento e il governo da lui designato inviano alla Russia e al mondo segnali contraddittori, per lo più mutuamente esclusivi", ha dichiarato Kozak, riassumendo la visione di Mosca degli eventi che coinvolgono in questi giorni il paese. La situazione politica nel paese est europeo negli ultimi giorni ha subito nuovi stravolgimenti che ne minano ulteriormente la stabilità. (segue) (Rum)