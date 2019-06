Bangladesh: inizia la sessione parlamentare dedicata al bilancio (4)

- Per quanto riguarda gli altri settori, si prevede l’allocazione di ‭243,24 miliardi di taka (quasi 2,6 miliardi di euro) per la pianificazione territoriale, l’approvvigionamento idrico e gli alloggi; ‭213,79 miliardi di taka (2,26 miliardi di euro circa) per l’istruzione e la religione; ‭175,41 miliardi di taka (1,86 miliardi di euro circa) per la scienza e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; ‭151,57 miliardi di taka (1,6 miliardi di euro) per lo sviluppo rurale; ‭130,55 miliardi di taka (1,38 miliardi di euro) per la sanità; ‭76,16 miliardi di taka (808 milioni di euro circa) per l’agricoltura; ‭‭56,52 miliardi di taka (poco meno di 600 milioni di euro) per le risorse idriche; ‭50,23 miliardi di taka (533 milioni di euro) per la pubblica amministrazione. (Inn)