Kazakhstan: crescita economica del 4 per cento nei primi cinque mesi del 2019

- Nei primi cinque mesi del 2019 la crescita economica del Kazakhstan è stata del 4 per cento. È quanto emerge dalla riunione di governo odierna presieduta dal primo ministro Askar Mamin durante la quale sono stati riassunti i risultati dello sviluppo socio-economico per il periodo gennaio-maggio 2019. Stando a quanto riferisce il portale web del capo del governo di Nur-Sultan, il ministro dell'Economia Ruslan Dalenov ha riferito che nei primi cinque mesi dell’anno è stata mantenuta una dinamica positiva del Pil, con una crescita del 4 per cento. "La dinamica degli investimenti ha superato la crescita del Pil. Gli investimenti in agricoltura e costruzioni sono aumentati di una volta e mezza. Nel ramo industriale, gli investimenti sono cresciuti del 17,5 per cento", ha affermato Dalenov. La produzione industriale nel periodo gennaio-maggio del 2019 è aumentata del 2 per cento. (segue) (Res)