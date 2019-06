Kazakhstan: crescita economica del 4 per cento nei primi cinque mesi del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’accelerazione degna di nota è stata registrata nel comparto delle costruzioni, con una crescita dell’8,8 per cento. Il settore, in particolare, ha segnato un aumento nelle attività di costruzione di impianti industriali, strade, gasdotti e lavori di installazione in grandi fabbriche. La crescita sostenuta è stata mantenuta nel settore agricolo, con una produzione in aumento del 3,7 per cento. Positivo anche l’andamento del settore dei servizi che, durante il periodo di riferimento, è cresciuto del 4,7 per cento rispetto al 4,2 per cento registrato fra gennaio e aprile. Nel segmento dei servizi, il segmento commerciale mostra la crescita più elevata, con un aumento del 7,5 per cento per i primi cinque mesi dell'anno. Ciò è principalmente dovuto alla crescita delle vendite di veicoli a motore, ricambi auto e prodotti petroliferi. Infine, si registra una crescita al 5,3 per cento nel settore dei trasporti. (segue) (Res)