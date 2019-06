Kazakhstan: crescita economica del 4 per cento nei primi cinque mesi del 2019 (3)

- Il presidente della Banca nazionale Erlan Dossaev, intervenuto durante la riunione di governo, ha dichiarato che l'inflazione mensile a maggio è stata dello 0,6 per cento, mentre il dato in termini annuali si attesta al 5,3 per cento. Secondo le previsioni della Banca nazionale, l'inflazione rimarrà all'interno dell’obiettivo previsto, ovvero entro la forbice 4-6 per cento per il biennio 2019-2020. Nel periodo di riferimento si evidenzia, inoltre, un aumento delle entrate di bilancio, derivante soprattutto dalla crescita delle aliquote doganali all'esportazione e della produzione di beni e servizi in diverse settori del comparto industriale. (Res)