Difesa: Marocco, in 133.820 hanno completato il modulo per il servizio militare

- Un totale di 133.820 persone ha completato il modulo di censimento del servizio militare, tra cui 13.614 giovani donne volontarie (10,17 per cento). Lo ha annunciato il ministro dell’Interno di Rabat al termine della rilevazione svolta tra il 9 aprile e il 7 giugno 2019. Le Commissioni provinciali terranno delle riunioni, da lunedì 17 giugno 2019, in ogni prefettura, provincia e prefettura distrettuale, per determinare l'elenco delle persone che possono essere convocate per svolgere il servizio militare. (Res)