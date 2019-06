Marocco: Marrakech, un caso di tratta di esseri umani finisce in tribunale

- Questo venerdì, 14 giugno, inizia il processo a un uomo accusato di aver sfruttato più di 100 donne, a Marrakech, nel commercio sessuale. Il caso, rivela il quotidiano “Al Akhabar”, riguarda un quarantenne che ha proposto i servizi di queste donne ai ricchi cittadini dei paesi del Golfo. Il giornale di Casablanca specifica che una semplice infrazione del codice della strada ha permesso l'arresto di questo individuo, soprannominato Redouane XL. Arrestato per eccesso di velocità intorno a Salé, questo nativo di Skhirat è stato fermato dalla polizia che ha controllato i suoi documenti, prima di apprendere che un mandato di cattura nazionale era stato emesso contro di lui dal 10 marzo, per traffico di esseri umani. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso di possedere una villa in una delle zone più esclusive della città ocra, villa in cui gestiva la sua rete di prostituzione. (Mar)