Marocco: un rapporto spagnolo denuncia la “lobby delle medicine”

- Un rapporto spagnolo sulle medicine in Marocco ha tracciato un quadro particolarmente oscuro della "anarchia dei prezzi dei farmaci" che prevale nel paese nordafricano. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Al Massae”, questo rapporto denuncia prezzi esorbitanti praticati sul mercato dei farmaci in Marocco, e aggiunge che oltre alle dozzine di marocchini che si recano regolarmente a Ceuta – enclave spagnola in Nord Africa - per curare malattie gravi e / o croniche, c’è una corsa quotidiana alle farmacie nel presidio spagnolo per ottenere forniture di medicinali. Nonostante la distanza, a volte per comprare un singolo farmaco di venti compresse vale lo sforzo, dato che il costo delle medicine in Marocco può raggiungere livelli molto alti. Si tratta di un vero e proprio "paradiso medico", mentre Ceuta è stata ribattezzata "città indulgente" grazie ai suoi prodotti farmaceutici molto economici. (Mar)