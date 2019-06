Mauritania: candidato presidenziale Ghazouani lancia appello ai suoi sostenitori

- Il candidato Mohamed Ould Ghazouani ha invitato ieri i suoi sostenitori a non utilizzare i mezzi dello Stato mauritano per la sua campagna elettorale, considerando che “si tratta di un patrimonio collettivo che non dovrebbe essere utilizzato durante le campagne politiche”. Durante un incontro presieduto a Selibabi, il candidato ha invitato la classe politica ad elevare il livello del dibattito e del dialogo ed ha promesso la costruzione di una rete stradale che collega Sélibabi ad altre città e la ricostruzione della strada Sélibabi-Kankossa. Un'altra promessa fatta dal candidato è un maggiore interesse per il bestiame in modo da garantire l'autosufficienza del paese nei prodotti lattiero-caseari. (Res)