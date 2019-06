Mauritania: candidato Boubacar promette di confinare l'esercito alla sua missione

- Il candidato alle elezioni presidenziali mauritane del 22 giugno, Sidi Mohamed Ould Boubacar, ha dichiarato, durante una manifestazione tenuta ieri ad Aleg, che lavorerà per “il ritorno dell'esercito alla sua prima missione, cioè la difesa del paese”. Il politico dell’opposizione ha criticato il fatto di coinvolgere l'esercito mauritano in questioni politiche “che probabilmente lo distoglie dalla sua missione principale, che è la difesa della patria”. Il candidato ha aggiunto che lo stato di diritto è in pericolo e che, se verrà eletto, riporterà la pubblica amministrazione alla sua missione principale: il servizio ai cittadini e non ai partiti politici. Ould Boubker ha rilevato che la povertà è aumentata nell’ultimo decennio, mentre dal governo in carica sono arrivati solo slogan. (Res)