Regno Unito-Nepal: premier nepalese Oli in visita a Londra

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, è in visita nel Regno Unito, a Londra, dove oggi incontrerà l’omologa britannica, Theresa May. L’incontro dovrebbe culminare con l’adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni bilaterali, che hanno 203 anni di storia. Le parti, ha anticipato il ministro degli Esteri di Katmandu, Pradeep Kumar Gyawali, dovrebbero discutere anche la questione degli ex militari nepalesi arruolati in un’unità speciale dell’Esercito britannico, la Brigata Gurkha. Tra gli impegni di Oli ci saranno anche incontri con una rappresentanza di parlamentari britannici e con la comunità nepalese residente nel paese. (segue) (Inn)