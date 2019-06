Regno Unito-Nepal: premier nepalese Oli in visita a Londra (2)

- Gli ex Gurkha, rappresentati dal comitato Gurkhas Joint Satyagraha Struggle Committee (Gjssc), chiedono un trattamento previdenziale simile a quello che l’Esercito del Regno Unito riserva ai britannici. La Difesa britannica, invece, ha annunciato a marzo che “i veterani che si sono uniti alla Brigata dei Gurkha prima del 2007 beneficeranno di un aumento di 15 milioni di sterline nel regime pensionistico”; che l’aumento della retribuzione varierà a seconda delle condizioni individuali, ma che “i veterani potrebbero ricevere un aumento fino al 34 per cento delle loro pensioni e con gli aumenti retroattivi al primo gennaio 2016” e che complessivamente i pensionati Gurkha riceveranno “un totale di 46 milioni di sterline extra in quest’anno finanziario”. Oltre all’adeguamento delle pensioni, è stato annunciato un investimento di 25 milioni di sterline in dieci anni per l’assistenza medica ai veterani residenti in Nepal, in collaborazione con l’ente assistenziale Gurkha Welfare Trust. La proposta è stata ritenuta insufficiente dai veterani nepalesi. (segue) (Inn)