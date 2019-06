Regno Unito-Nepal: premier nepalese Oli in visita a Londra (3)

- Oli è giunto ieri in Gran Bretagna, a Oxford, dove è intervenuto a una conferenza dell’organizzazione studentesca Oxford Union. Il premier nepalese ha parlato della complementarietà tra pace, democrazia e sviluppo; ha dichiarato che la sua priorità e far avanzare la giustizia sociale e la prosperità insieme e ha sottolineato che alla base della società del Nepal c’è “l’unità nella diversità”. Quella britannica è la seconda tappa di un viaggio ufficiale iniziato in Svizzera, a Ginevra, per la celebrazione del centesimo anniversario dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). (segue) (Inn)