Regno Unito-Nepal: premier nepalese Oli in visita a Londra (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Oli resterà nel Regno Unito fino a domani, quando partirà alla volta della Francia. Nella terza e ultima tappa del suo viaggio ufficiale il premier nepalese ha in programma vari appuntamenti legati alla celebrazione del 70mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali e incontri con la leadership francese per scambiare opinioni su come rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due paesi. Il leader di Katmandu incontrerà anche una delegazione di imprenditori francesi e illustrerà la campagna dell’anno del turismo 2020, Visit Nepal Year (Vny). (Inn)