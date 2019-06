Governo: Durigon (Lega), necessario shock finanziario

- Il sottosegretario al Lavoro ed alle Politiche sociali, Claudio Durigon, della Lega, ospite di Radio Cusano Campus, ha affermato che "noi abbiamo idee chiare su tutto quello che vogliamo proporre da qui in avanti. Quello che è stato fatto ha già dato risposte a molti cittadini: quota 100, reddito di cittadinanza, taglio dell'Inail, Flat tax sulle partite Iva. Ora c'è necessità di uno shock finanziario, la Flat tax. I ceti medi bassi hanno bisogno di pagare meno tasse e avere più peso economico. Credo che sia l'intento dei due vicepremier e quindi proseguiamo su questa strada. Non penso", ha continuato l'espoennte del governo, "che l'Ue possa esprimersi negativamente sulla Flat tax, che genererà più economia interna e più investimenti. Il lavoro è collegato ai futuri investimenti. C'è lo Sblocca cantieri, ma abbiamo bisogno di fare andare avanti anche le cento grandi opere che sono ferme. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, stiamo ragionando su come operare nell'ambito del salario minimo. E' necessario trovare un giusto connubio tra salario minimo e taglio del cuneo fiscale. Non ci saranno lacrime e sangue per i cittadini", ha concluso Durigon, "anzi sono convinto che riusciremo a mettere a disposizione dei cittadini quelle somme che servono per rigenerare l'economia e dare un po' di respiro a tutti quanti". (Rin)