Azerbaigian: Banca centrale, inflazione resterà entro soglia stabilita del 4 per cento nel 2019 (2)

- Il monitoraggio del settore reale ha rivelato che le aspettative sui prezzi si sono ridotte nei settori del commercio, dei servizi e delle costruzioni nel mese di maggio, e sono rimaste invariate per quanto concerne l'industria manifatturiera non petrolifera. La Banca centrale, inoltre, si aspetta che i fattori stagionali abbiano un effetto al ribasso sull'inflazione nel settore agricolo nei prossimi mesi. A breve termine, l’ente regolatore ritiene che i rischi di inflazione siano bilanciati e ciò dipende dalle favorevoli condizioni del mercato internazionale, dalla bilancia dei pagamenti positiva, dal mercato dei cambi stabile e dalle politiche monetarie antinflazionistiche. Resta complicata, tuttavia, la valutazione del rischio. La principale incertezza è legata al deterioramento delle prospettive di crescita economica globale, a una nuova ondata di guerre commerciali e alla dinamica dei prezzi del petrolio sullo sfondo di varie tensioni geopolitiche. Il continuo calo dei prezzi del greggio registrato per tutto il mese di maggio potrebbe avere un impatto negativo sulle aspettative economiche. (segue) (Res)