Azerbaigian: Banca centrale, inflazione resterà entro soglia stabilita del 4 per cento nel 2019 (3)

- Un altro fattore di rischio esterno, secondo la Banca centrale azerbaigiana, è il continuo aumento dei prezzi alimentari globali. Allo stesso tempo, i rischi di instabilità nei mercati finanziari dei paesi partner commerciali di Baku sono relativamente bassi, il che è spiegato dalle minori aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria nei paesi sviluppati, si legge nella nota della Banca. Per quanto riguarda i fattori di rischio interni, dipenderanno dallo stimolo fiscale di natura sociale e dalle decisioni del settore finanziario nel mercato dei consumatori, nonché dalla scala di influenza sul settore monetario. Complessivamente, l'attuazione di una politica fiscale in un contesto esterno difficile e il rigoroso coordinamento della politica monetaria con il bilancio rimangono le principali condizioni per garantire la stabilità macroeconomica nazionale. (Res)