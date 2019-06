Giappone-Usa: Abe discute telefonicamente con Trump imminente visita in Iran

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alla situazione nel Medio Oriente, prima della visita del premier giapponese all’Iran, che si terrà per tre giorni a partire da domani. I governi giapponese e statunitense non hanno fornito dettagli in merito ai contenuti della conversazione telefonica; secondo l’emittente televisiva giapponese Nhk, però, Abe avrebbe riferito a Trump di voler sollevare la questione delle tensioni regionali con l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, e di voler provare a sollecitare Tehran a una de-escalation della tensione. Durante la visita a Tehran – la prima di un premier giapponese in quel paese da oltre quarant’anni a questa parte – Abe terrà colloqui con il presidente iraniano Hassan Rohani e altri alti funzionari del governo iraniano. (segue) (Git)