Libia: arrestato a Sirte membro dello Stato islamico

- Le forze anti-terrorismo di Sirte hanno annunciato l'arresto di un presunto membro dello Stato islamico nella città libica. In una dichiarazione via Facebook diffusa questa mattina, le forze speciali danno notizia dell’arrestato del militante dello Stato islamico mentre si nascondeva nel quartiere di Sha'bia, a Sirte. "L'arresto è giunto dopo un'inchiesta e un periodo di monitoraggio in collaborazione con la direzione della sicurezza di Sirte", si legge nella nota. La città di Sirte è stata liberata dalla presenza del sedicente "califfato" nel dicembre del 2016, ma l'offensiva era costata alle milizie della “città-Stato” libica di Misurata circa 700 morti e quasi duemila feriti. Alle operazioni militari avevano preso parte attiva anche gli Stati Uniti con l'operazione militare Odyssey Lightning, conclusa dopo la distruzione di 1.059 postazioni nemiche, 41 veicoli bomba, 36 tra veicoli per i rifornimenti e magazzini per le scorte, nonché due carri armati. Un ruolo l'ha giocato anche l'Italia, curando i feriti di Bunian al Marsus nell'ospedale da campo allestito a Misurata: la struttura è presente ancora oggi e serve anche la popolazione civile. (Lit)