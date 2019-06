Alitalia: Di Maio, siamo in dirittura d'arrivo, spero in buone notizie

- Su Alitalia "siamo in dirittura d'arrivo, spero in buone notizie, questa è una settimana cruciale in cui dovremo fare delle scelte": così il vicepremier, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. (Rin)