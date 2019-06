Libia: deputati riuniti a Tripoli discutono ritiro leggi approvate a Tobruk (2)

- Lo scorso 23 maggio i caccia dell’aviazione libica fedele al generale Haftar hanno colpito l’hotel Rixos di Tripoli, noto per essere la sede del gruppo di deputati che ha deciso di separarsi dal parlamento di Tobruk e di riunirsi nella capitale libica. Pochi giorni prima, il 19 maggio, il capo del Gna, Fayez al Sarraj, aveva incontrato Assadeg Al Kehely, leader dei deputati della Camera dei rappresentanti che si riuniscono nella capitale. Nel comunicato ufficiale del Gna, Sarraj fa riferimento ad Al Kehely come “presidente della Camera dei rappresentanti” e lo ringrazia per “le riunioni del parlamento tenute a Tripoli”. Riunioni, tuttavia, non riconosciute dalla presidenza del parlamento che fa capo ad Aguila Saleh, il presidente del parlamento con sede nell'est. Dopo l’avvio dell’offensiva militare a Tripoli dell’Lna, i deputati libici (circa una quarantina) che si rifiutano di riunirsi a Tobruk e a Bengasi hanno deciso di istituire una sorta di sede “parallela” del parlamento nella capitale, proprio all'hotel Rixos colpito dall'aviazione di Haftar. (segue) (Lit)