Ue: economista De Nardis a "Il Sole 24 Ore", con la procedura d'infrazione nuovi investimenti a rischio

- "A mancare sono soprattutto gli investimenti. Quindi, a maggior ragione alla luce di questi dati, la procedura d'infrazione Ue è un pericolo da evitare". Per l'economista Sergio De Nardis, senior fellow alla Luiss School of European Political Economy, il circolo vizioso tra spread, aumento dei tassi e impatto negativo sulla fiducia è esattamente ciò da cui l'Italia deve allontanarsi, in presenza di dati manifatturieri ormai da tempo non brillanti. "L'indebolimento è evidente - spiega in una intervista a "Il Sole 24 Ore" - e anzi per l'industria è visibile un tono recessivo. Guardando agli indici di fiducia e alla rilevazioni sui direttori d'acquisto per la verità le ultime indicazioni paiono un poco più promettenti ma la tendenza di fondo non cambia e resta particolarmente debole". Anche se la presenza della Pasqua rende di difficile lettura statistica il dato di aprile, con problemi aggiuntivi nella destagionalizzazione del dato, il rallentamento è ormai consolidato, come dimostra il bilancio negativo dell'intero primo quadrimestre, "un altro mondo - ricorda De Nardis - rispetto a quanto accadeva 12 mesi fa". Esito congiunto di due fenomeni: da un lato il rallentamento del commercio internazionale, che penalizza le nostre esportazioni, dall'altro un crescente clima di incertezza interno. "L'impatto della frenata globale non si manifesta soltanto in Italia - aggiunge De Nardis - ma coinvolge anche altri esportatori, in primis la Germania. Già da questo lato arriva un primo disincentivo ad investire, a cui si aggiungono però in questa fase incertezze unicamente italiane. Incertezze politiche, dubbi legati agli sviluppi della finanza pubblica, difficilmente quantificabili ma certamente in grado di rallentare le attività di investimento". L'economista non vede una correlazione diretta e immediata tra la minore tonicità dell'industria e il moltiplicarsi nelle ultime settimane dei tavoli di crisi aziendali, anche se in prospettiva l'indebolimento avrà effetti inevitabili anche sull'occupazione. (segue) (Rin)